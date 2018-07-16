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16 Липень 2018, Київ 23:25
Новини | Міжнародні

У США затримали росіянку за підозрою в агентурній діяльності

У США затримали громадянку Росії за підозрою в спробі вплинути на політику США, повідомляє департамент юстиції.

Росіянку Марію Бутіну заарештували в неділю, 15 липня.

Американські чиновники стверджують, що 29-річна Марія Бутіна діяла як агент Росії в США, розвиваючи відносини з американцями і організаціями, що мають вплив у американській політиці, з метою просування інтересів Росії.

У матеріалах справи також вказується, що росіянка здійснювала свою діяльність без офіційного розкриття факту, що вона виконує обов’язки агента російського уряду, як того вимагає закон.

Російська сторона наразі ці звинувачення не коментувала.

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