Лавров закликав Помпео якнайшвидше звільнити заарештовану у США росіянку Бутіну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав держсекретаря США Майка Помпео якнайшвидше звільнити заарештовану у Вашингтоні росіянку Марію Бутіну. Таку заяву він зробив під час телефонної розмови 21 липня «у розвиток російсько-американського саміту у Гельсінкі», йдеться у повідомленні на сайті російського МЗС.

За цими даними, Лавров назвав висунуті Бутіній звинувачення – сфабрикованими, а дії американських силовиків неприйнятними.

Також читайте: Нові деталі звинувачень проти росіянки Бутіної

29-річна студентка університету у Вашингтоні Марія Бутіна була затримана 15 липня. Їй інкримінують незадекларовані дії як лобіста на користь іноземного уряду. Самі по собі такі дії порушенням не є, якщо особа офіційно зареєструється як «іноземний агент».

Прокурори звинувачують Бутіну у підтриманні зв'язків з американськими політиками й політичними організаціями під керівництвом високопосадовця Центробанку Росії Олександра Торшина. Сам Торшин перебуває під санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Торшин, який є непублічною особою, наразі не прокоментував справу. Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл стверджує, що вона не є російським агентом