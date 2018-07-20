Росія запустила у Twitter кампанію за звільнення затриманої у США «агентки»

Увечері 19 липня міністерство закордонних справ Росії розпочало в соціальній мережі Twitter кампанію із закликом до звільнення Марії Бутіної, яку влада США звинувачує в таємній роботі на користь російської держави. Російське зовнішнополітичне відомство повідомило про хештеґ #FreeMariaButina, змінило зображення профілю у своєму Twitter-акаунті на фотографію Бутіної та попросило, щоб прихильники росіянки робили те ж саме в своїх соціальних мережах.

29-річна Бутіна була заарештована ФБР минулого тижня, а цього тижня її обвинуватили в змові та роботі як іноземного агента. Американські спецслужби звинувачують росіянку в спробі проникнення для просування російських інтересів у політичні групи, в тому числі в потужну Національну стрілецьку асоціацію. Нині Бутіну за рішенням суду тримають під вартою у Вашингтоні без права застави.

19 липня російські інформаційні агентства повідомили, що російські консули у Вашингтоні відвідали Бутіну у в’язниці. Вона повідомила, що почувається добре.

«Попри стрес і психологічний тиск, яких російська громадянка зазнала під час арешту, вона... не має скарг на своє здоров’я», – йдеться в повідомленні російського посольства у Вашингтоні.

«Як і будь-яка нормальна людина, Марія зіткнулася з труднощами в адаптації до умов в’язниці. Тим не менш, вона тримається з високо піднятою головою, впевнена в своїй невинуватості і рішуче налаштована довести це в суді», – додають російські дипломати.

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Бутіна була затримана 15 липня. Прокурори звинувачують Бутіну в підтриманні під керівництвом високопосадовця Центробанку Росії Олександра Торшина зв'язків з американськими політиками й політичними організаціями. Сам Торшин перебуває під санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Торшин, який є непублічною особою, наразі не прокоментував справу. Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл стверджує, що вона не є російським агентом