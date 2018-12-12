NBC News: Бутіна, яку звинувачують в незаконному лобіюванні інтересів Росії, частково визнала свою провину

Звинувачена в незаконному лобіюванні інтересів Росії Марія Бутіна частково визнала свою провину. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на власні джерела.

За словами інсайдерів, Бутіна пішла на угоду з прокурорами і визнала провину з одним пунктом звинувачення, максимальний термін ув’язнення за яким – півроку з подальшою депортацією.

Зокрема, стверджується, що росіянка зізналася в змові з американцем, яка порушувала закон, що регулює діяльність іноземних агентів в США. Ім’я цього американця не уточнюється.

За всіма звинуваченнями Бутіній загрожує до п’яти років в’язниці. Вирок буде оголошено наступного року.

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Після затримання у США Бутіна кілька місяців не визнавала себе винною в тому, що діяла як незареєстрований агент російського уряду. 10 грудня звинувачена в незаконному лобіюванні 30-річна росіянка заявила через своїх адвокатів, що збирається змінити свідчення, в яких називала себе невинуватою.

Бутіна керувала невеликою російською групою «Право на зброю». Її пов’язують із російським політиком Олександром Торшиним, союзником президента Володимира Путіна.

Міністерство юстиції США вважає, що зусилля Бутіної були частиною секретної кампанії російського уряду, спрямованої на вплив на політиків високого рівня, зокрема, Дональда Трампа, як під час його виборчої кампанії, так і після обрання президентом США.