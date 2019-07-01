Посольство США заявляє про погіршення стану Пола Вілана, звинуваченого в Росії у шпигунстві

Посольство США в Росії заявляє про погіршення стану здоров’я Пола Вілана – американця, якого російська влада заарештувала за підозрою в шпигунстві.

Вілан із кінця грудня 2018 року перебуває в московському СІЗО «Лефортово», де йому, за словами дипломатів, надають тільки базову медичну допомогу, в той час як його стан вимагає більшого.

У посольстві США зазначають, що російська сторона відхилила клопотання про допуск до американця стороннього лікаря.

Колишній службовець резерву Корпусу морської піхоти США Пол Вілан, що є також громадянином Великої Британії, Ірландії й Канади, був затриманий у Москві 28 грудня минулого року.

ФСБ Росії оголосила, що під час обшуку у нього знайшли флешку з інформацією, що становить державну таємницю.

Посол США в Росії Джон Гантсман закликав Москву надати суду докази провини Пола Вілана або звільнити його.

У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

Сам Вілан відкидає всі звинувачення. За його словами, він приїхав до Москви, щоб бути гостем на весіллі.