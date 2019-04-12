Посол США закликав Росію «припинити грати в ігри» через справу Вілана

Посол США в Росії Джон Хантсман в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода закликав Москву надати докази проти заарештованого американця Пола Вілана або відпустити його.

«Я думаю, що докази повинні були бути представлені до цього часу. Як чільний американський посадовець у Росії, я сподіваюся, що він буде звільнений якнайшвидше», – сказав Хантсман в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода під час візиту до Праги.

Він підкреслив, що Росія наразі не надала жодних доказів провини Пола Вілана.

«Давайте рухатися далі й припинимо грати в ці ігри», – заявив посол.

У лютому Лефортовський районний суд столиці Росії Москви до 28 травня продовжив арешт американця Пола Вілана.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом з’ясувалося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів.

Обвинувачення не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки в готелі. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.