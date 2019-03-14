Московський суд лишив Пола Вілана під арештом

У Москві суд в четвер визнав законним продовження арешту громадянину США і ще декількох країн Полу Вілану, якого в Росії звинувачують у шпигунстві.

На засіданні, яке пройшло в закритому режимі, суд не знайшов підстав для обрання м’якшою запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або застави.

Адвокат Вілана Володимир Жеребенков повідомив, що захист має намір подати касаційну скаргу. Раніше в бесіді з журналістами він розповів, що слідство вважає його підзахисного причетним до шпигунства на користь США.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом з’ясувалося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів.

Обвинувачення не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки в готелі. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.