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14 Березень 2019, Київ 19:30
Новини | Міжнародні

Московський суд лишив Пола Вілана під арештом

Вілан залишиться під арештом

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У Москві суд в четвер визнав законним продовження арешту громадянину США і ще декількох країн Полу Вілану, якого в Росії звинувачують у шпигунстві.

На засіданні, яке пройшло в закритому режимі, суд не знайшов підстав для обрання м’якшою запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або застави.

Адвокат Вілана Володимир Жеребенков повідомив, що захист має намір подати касаційну скаргу. Раніше в бесіді з журналістами він розповів, що слідство вважає його підзахисного причетним до шпигунства на користь США.

Росія підозрює американця Пола Вілана (у центрі) в шпигунстві
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Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом з’ясувалося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів.

Обвинувачення не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки в готелі. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

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