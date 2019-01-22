Справа «шпигуна зі США в Росії»: адвокат заявляє про підстроєний доказ

Адвокат затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві американця заявив, що головний доказ обвинувачення був підстроєний.

Як заявив журналістам адвокат Володимир Жеребенков, його підзахисний Пол Вілан вважав, що отримає на врученій йому флеш-карті відкриту інформацію культурного призначення, дані і спогади про його попередні приїзди до Росії, і не встиг навіть ознайомитися зі вмістом носія до його затримання. Чому там були секретні матеріали, що становлять державну таємницю, невідомо, сказав адвокат. За його словами, також слідство не надало доказів, щоб Вілан знав про секретність фактично отриманих ним матеріалів.

Як сказав Жеребенков, Вілан уже десять років часто приїжджав до Росії, відвідуючи культурні й історичні місця, і всі його контакти в цій країні суто побутові.

Обвинувачений, розповів адвокат, на суді не визнав своєї вини і спростував позицію обвинувачення, детально розповівши про обставини нинішньої поїздки – на весілля свого друга.

Крім того, сказав адвокат, наразі слідство не дало знати, у шпигунстві на яку країну звинувачують Вілана, який має громадянства, крім США, також Канади, Великої Британії й Ірландії.

Він виступив перед журналістами після судового засідання в Москві, на якому раніше 22 січня суд відхилив скаргу адвоката і залишив Вілана під вартою до 28 лютого.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом з’ясувалося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів. Обвинувачення не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки в готелі. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

Про затримання Пола Вілана в Москві оголосили наступного дня по тому, як Кремль оприлюднив новорічне вітання президента Володимира Путіна президентові США Дональдові Трампу, в якому російський керівник заявив, що відкритий до діалогу з Вашингтоном.

Наприкінці 2018 року у США громадянка Росі Марина Бутіна визнала себе в суді винною в тому, що діяла як агент Кремля. Перед тим Кремль заперечував, що Бутіна була російською агенткою, і навіть влаштував кампанію в соцмережах на її захист.

У минулому Росія час від часу вдавалася до арештів іноземців із метою обміняти їх на своїх шпигунів, викритих і арештованих в інших країнах.