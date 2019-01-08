Росія надасть доступ до затриманого Вілана дипломатам із трьох країн

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заарештований у Москві за звинуваченнями в шпигунстві американець Пол Вілан може відвідувати дипломатів з трьох інших країн, де він має громадянство.

У перших повідомленнях після арешту наприкінці грудня йшлося про американське громадянство цього чоловіка. Проте минулого тижня з’ясувалося, що він також має громадянства Канади, Великої Британії та Ірландії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила 7 січня, що не лише дипломати США, а й представники інших країн звернулися із запитами про консульські візити.

Брат затриманого Вілана Дейвід заявив 7 січня, що «американське посольство повідомило, що продовжуватиме консульські зусилля, оскільки Пол в’їхав до Росії за паспортом США». Посол США Джон Гантсман відвідав Вілана у московській в’язниці минулого тижня.