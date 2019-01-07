Трамп відреагував на затримання американця Вілана в Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон намагається вирішити питання із затримання в столиці Росії Москві американця Пола Вілана.

«Ми з цим розбираємося», – цитує Трампа «Голос Америки».

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом виявилося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади та Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка. У разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви на запрошення на весілля друга.

Адвокат затриманого в Росії за «шпигунство» громадянина повідомив, що оскаржив арешт Вілана.