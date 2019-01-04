Заарештований у Москві американець має і британське громадянство

Лондон – Заарештований у Москві колишній американський морський піхотинець Пол Вілан, як з’ясувалося, є також громадянином і Великої Британії. Російська влада звинувачує Вілана у шпигунській діяльності, і йому загрожує 20-річне ув’язнення. У зв’язку з оприлюдненням його британського громадянства міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант серйозно попередив Кремль проти використання колишнього американського військовослужбовця як «розмінного пішака».

Пола Вілана було затримано у московському готелі «Метрополь», як стверджують росіяни, при спробі передати йому USB-флеш-накопичувач із таємним списком російських агентів. Москва не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки.

Перші повідомлення про арешт у Москві 48-річного Пола Вілана зазначали, що він є американським громадянином. Проте з подальшим надходженням інформації про його особу стало відомо, що Вілан має принаймні два громадянства – американське і британське. Він народився в Канаді від обох батьків – британських громадян. Згодом Пол Вілан переїхав до Сполучених Штатів. Його брат Дейвід повідомив, що британські батьки затриманого походять з центральної Англії, з-під міста Бірмінгема.

Стало відомо, що Пол Вілан планував у Росії весілля свого колишнього побратима з морської піхоти США, і загалом неодноразово відвідував Росію, починаючи з 2007 року.

Британське Міністерство закордонних справ, відоме як «Форін офіс», підтвердило наявність британського громадянства в Пола Вілана і повідомило, що співробітники консульського відділу посольства Британії в Росії зажадали від російської влади негайного доступу до затриманого у відповідь на запит про допомогу від британського громадянина, заарештованого у Москві.

Цьому передувало повідомлення представників американського посольства у Москві, які дали знати своїм британським колегам щодо двох громадянств Пола Вілана. Оглядачі зазначають, що «британський оберт» справи про арешт американського громадянина в Москві додасть тертя до і без того напружених стосунків на осі Лондон – Москва у світлі розслідування причетності Росії до спроби вбивства російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері.

Лондон застерігає Москву проти використання «розмінних пішаків»

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант уже застеріг Росію від того, що британський урядовець визначив як «дипломатичні шахові ігри».

«За нинішніх обставин очевидним є намагання Кремля знайти і використати будь-яку особу в ролі «розмінного пішака». Така тактика Кремля веде лише до загострення стосунків і не сприяє зменшенню напруженості між Лондоном і Москвою, так само як і між Вашингтоном і Москвою», – заявив Гант.

Він також наголосив на тому, що арешт у Москві британсько-американського громадянина за звинуваченнями у шпигунській діяльності стався саме в час, коли внаслідок судового розгляду справи у США російська громадянка Марія Бутіна визнала себе винною у змові проти американського уряду і в тому, що мала завдання від російського керівництва встановити неофіційні канали зв’язку з американськими можновладцями, щоб надати Москві можливість впливати на політику США. Відтак, на думку спостерігачів, цілком імовірно, що Кремль намагається використати арешт Пола Вілана як можливий привід для обміну ув’язненої у США росіянки.

Які ще громадянства?

Тим часом громадське телебачення Ірландії RTE й інші засоби інформації цитують заяву ірландського зовнішньополітичного відомства, що Пол Вілан також звернувся по консульську допомогу до посольства Ірландії в Москві, бо має ще й ірландське громадянство.

Інформацію про це, вже принаймні третє, громадянство Вілана наводить із посиланням на «офіційне джерело» також Агентство «Франс прес».

А брат затриманого Дейвід Вілан повідомляв, що Пол принаймні раніше мав і громадянство Канади, де народився. Брат не зміг уточнити, чи Пол Вілан і далі має його.

Канадська телекомпанія «Сі-бі-сі» ще два дні тому повідомляла про заяву Міністерства закордонних справ Канади такого змісту: «Консульські працівники знають, що в Росії арештований громадянин Канади. Через вимоги закону про охорону приватних даних ніякої іншої інформації оприлюднити не можна». Відтоді ніяких нових даних про те, чи має Вілан також іще й канадське громадянство, не було.