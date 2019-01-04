Американські сенатори мають намір не допустити до США голову «Роскосмосу»

Американські законодавці мають намір не допустити приїзду до США голови «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, який перебуває в санкційному списку російських громадян після анексії Росією Криму. Запрошення Рогозіну зробив восени 2018 року голова Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) Джим Бріденстін.

Провідний сенатор-демократ Джин Шахін погрожує заблокувати це запрошення

Дмитро Рогозін став об’єктом санкцій США під час перебування на посаді віце-прем’єра. Бріденстін, згідно з даними видання Politico, запросив Рогозіна приїхати на початку 2019 року до Г’юстона, де розташована штаб-квартира НАСА, і виступити в університеті Райса.

«Бріденстіну слід негайно відкликати запрошення, перш ніж Конгрес буде змушений втрутитися. Рогозін відомий своїми расистськими, гомофобськими та антиамериканськими заявами, і його приїзд до Сполучених Штатів ознаменував би підрив фундаментальних цінностей, на яких будується наша зовнішня політика», – вказала сенатор Шахін. Висунення Росією звинувачень у шпигунстві американському громадянину Полу Вілану, наголошує сенатор, є додатковою підставою для того, щоб суворо дотримуватися режиму санкцій.

Джин Шахін посилається на закон 2017 року, який наділяє Конгрес розширеними повноваженнями блокувати спроби глави виконавчої влади в односторонньому порядку знімати або пом’якшувати антиросійські санкції.

Шахін підтримали заступник голови сенатського комітету з розвідки демократ Марк Ворнер і голова підкомітету з космосу республіканець Тед Круз, який неодноразово висловлював тривогу в зв’язку з тим, що залежність НАСА від Росії в космічній галузі дає Путіну козирі в протистоянні з США.