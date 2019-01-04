Ірландія назвала затриманого Росією американця своїм громадянином

Посольство Ірландії в Росії просить надати консулам доступ до американця Пола Вілана, затриманого в Москві за звинуваченнями у шпигунстві. Дипломати при цьому назвали його «ірландським громадянином».

«Посольство Ірландії в Москві попросило консульський доступ до ірландського громадянина, наразі затриманого в Росії», – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірландії.

У відомстві зазначили, що про допомогу попросив сам Вілан.

4 січня видання The Times повідомило, що чоловік, крім американського громадянства, має також британське підданство.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка. У разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви на запрошення на весілля друга.

Адвокат затриманого в Росії за «шпигунство» громадянина повідомив, що оскаржив арешт Вілана.