МЗС Росії не бачить підстав для обміну обвинуваченого в шпигунстві американця

Міністерство закордонних справ Росії не бачить підстав для обміну обвинуваченого в шпигунстві американця Пола Вілана на росіян, заарештованих в інших країнах, повідомив заступник голови відомства Сергій Рябков у коментарі «Інтерфаксу».

«Необхідно підкреслити, що ситуація з громадянином США і низки інших країн Полом Віланом розвивається в суворій відповідності до вимог нашого законодавства, а також згідно з нашими зобов’язаннями двостороннього характеру, які стосуються забезпечення консульського доступу до громадянина вказаних країн», – сказав Рябков.

Він зазначив, що немає причин ставити питання «в площину тих чи інших обмінів».

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом виявилося, що Вілан має громадянства Британії, Канади та Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка. У разі визнання винним йому може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі. Родина Вілана в заяві, яку отримало Радіо Свобода 1 січня, відкинула звинувачення у шпигунстві й повідомила, що Вілан прибув до Москви на запрошення на весілля друга.

Адвокат затриманого в Росії за «шпигунство» громадянина повідомив, що оскаржив арешт Вілана.