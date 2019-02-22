ФСБ вимагає продовжити арешт американцю Полу Вілану

Російська Федеральна Служба Безпеки (ФСБ) звернулася до суду в Москві з проханням продовжити досудове ув’язнення американця Пола Вілана, якого затримали за підозрою у шпигунстві.

Адвокат Вілана Володимир Жеребенков повідомив агентству «Інтерфакс» 22 лютого, що ФСБ продовжила розслідування справи до 28 травня і попросила Лефортовський районний суд продовжити арешт Вілана до цієї дати.

Суд має прийняти рушення 22 лютого.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства. Пізніше назвали й ім’я затриманого – це 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом з’ясувалося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів. Обвинувачення не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки в готелі. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.