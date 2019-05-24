Росія: суд не відпустив американця Вілана під домашній арешт, він назвав справу «помстою за санкції»

Лефортівський суд у Москві 24 травня подовжив термін тримання під вартою громадянину Сполучених Штатів Полу Вілану та відмовився відпустити його під домашній арешт. Сам Вілан назвав справу політично вмотивованою, а також помстою за санкції США,

Вілан залишиться під вартою до 29 серпня.

Під час слухання Вілан заяви, що слідчий у справі капітан Олексій Хижняк погрожував йому і вдавався до знущань.

«Я закликаю Федеральну службу безпеки відсторонити Олексія Хижняка (від справи – ред.). Він ображає мою гідність і погрожує моєму життю», – заявив Вілан у залі суду.

Федеральна служба безпеки Росії 31 грудня повідомила про арешт громадянина США, якого, за твердженням спецслужби, затримали 28 грудня просто в момент здійснення акту шпигунства.

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Затриманим виявився 48-річний Пол Вілан, колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Згодом з’ясувалося, що Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів.

Обвинувачення не пояснює, чому для передачі списку, що був в електронній формі, довелося вдаватися до ризикованого фізичного вручення носія з рук у руки в готелі. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

Сам Вілан відкидає всі звинувачення. За його словами, він приїхав до Москви, щоб бути гостем на весіллі.