Росія: Московський суд лишив під вартою американця Пола Вілана

Московський міський суд подовжив арешт громадянину Сполучених Штатів Полу Вілану, заарештованому за звинуваченням у шпигунстві. раніше Лефортівський суд Москви подовжив арешт до 29 серпня.

Таким чином суд відхилив клопотання захисту, який просив перевести Вілана під домашній арешт або відпустити під заставу. Рішення ухвалили у закритому режимі, адже справа Вілана засекречена.

У травні 2019 року видання Foreign Policy оприлюднило уривки з листів американця до родини. У них він пов’язує кримінальне переслідування з санкціями США проти Росії. Вілан стверджує, що російська влада хотіла завдати збитків будь-якій американській компанії. При цьому фірма BorgWarner, де він працює, раніше заявляла, що не коментуватиме переміщення своїх співробітників. Роботодавці Вілана стверджують, що його поїздка до Росії не була пов’язана з їхньою діяльністю.

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48-річний Пол Вілан – колишній морський піхотинець, а нині директор служби безпеки американської компанії постачання автозапчастин BorgWarner. Його затримала Федеральна служба безпеки Росії в грудні 2018 року. Вілан, крім американського, має громадянства Британії, Канади й Ірландії.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії про шпигунство. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць нібито шпигунської діяльності чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів. У разі визнання винним Полові Вілану може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

Сам Вілан відкидає всі звинувачення. За його словами, він приїхав до Москви, щоб бути гостем на весіллі.