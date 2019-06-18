Трамп вимагає розкрити джерела інформації про кібератаки проти Росії

Президент США Дональд Трамп вимагає від газети The New York Times розкрити джерела, на інформації яких ґрунтувалася публікація з твердженнями, що Вашингтон підготував інфраструктуру для проведення кібератак на енергетичну систему Росії.

Трамп написав у мережі Twitter, що ця інформація є помилковою, і засумнівався у наявності у The New York Times джерел у його адміністрації. Якщо ж вони були, то, як стверджує президент, вони ввели газету в оману.

Раніше у зв’язку з цією публікацією Трамп звинуватив The New York Times у «зраді». В редакції відкинули ці звинувачення, заявивши, що проінформували адміністрацію про статтю до її оприлюднення.

15 червня газета The New York Times повідомила з посиланням на колишніх і чинних співробітників Білого дому, що американські спецслужби активізували спроби атакувати російські комп’ютерні мережі.

За твердженням газети, це мало водночас і стримувати активність російських хакерів, і служити засобом для контрударів на їхні атаки. Росію у США звинувачують в атаках на енергетичні мережі та втручанні в вибори президента. Росія свою причетність до втручання у внутрішні справи інших держав відкидає.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін 18 червня заявив, що спецслужба має дані про підготовку кібератак проти Росії і вживає заходів для запобігання таким атакам.