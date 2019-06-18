Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Червень 2019, Київ 13:18
Новини | Міжнародні

Трамп вимагає розкрити джерела інформації про кібератаки проти Росії

Президент США Дональд Трамп

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп вимагає від газети The New York Times розкрити джерела, на інформації яких ґрунтувалася публікація з твердженнями, що Вашингтон підготував інфраструктуру для проведення кібератак на енергетичну систему Росії.

Трамп написав у мережі Twitter, що ця інформація є помилковою, і засумнівався у наявності у The New York Times джерел у його адміністрації. Якщо ж вони були, то, як стверджує президент, вони ввели газету в оману.

Раніше у зв’язку з цією публікацією Трамп звинуватив The New York Times у «зраді». В редакції відкинули ці звинувачення, заявивши, що проінформували адміністрацію про статтю до її оприлюднення.

15 червня газета The New York Times повідомила з посиланням на колишніх і чинних співробітників Білого дому, що американські спецслужби активізували спроби атакувати російські комп’ютерні мережі.

За твердженням газети, це мало водночас і стримувати активність російських хакерів, і служити засобом для контрударів на їхні атаки. Росію у США звинувачують в атаках на енергетичні мережі та втручанні в вибори президента. Росія свою причетність до втручання у внутрішні справи інших держав відкидає.

/**/ /**/ /**/ Президент США Дональд Трамп
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Трамп назвав «зрадою» статтю The New York Times про атаки США на енергосистеми Росії

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін 18 червня заявив, що спецслужба має дані про підготовку кібератак проти Росії і вживає заходів для запобігання таким атакам.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG