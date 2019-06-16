Трамп назвав «зрадою» статтю The New York Times про атаки США на енергосистеми Росії

Президент США Дональд Трамп назвав «зрадою» і «неправдою» матеріал газети The New York Times, в якому стверджується, що Сполучені Штати активізували атаки на комп'ютерні системи, що відповідають за енергозабезпечення Росії.

«Це віртуальний акт зради з боку колись великої газети, яка відчайдушно потребує… будь-якого матеріалу, навіть якщо він шкідливий для нашої країни. А крім того, це неправда», – написав Трамп у твітері.

Газета The New York Times із посиланням на колишніх і чинних чиновників Білого дому повідомила, що адміністрація США активізувала спроби впровадити шкідливі програми в комп'ютерні системи, що відповідають за енергозабезпечення Росії. Такі кібератаки, за даними видання, проводяться ще з 2012 року, але останнім часом вони стали активнішими та агресивнішими.