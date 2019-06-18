Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів – посольство

Посольство України у США повідомило, що Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні цьогоріч по лінії Пентагону для посилення національної безпеки і оборони.

«Таким чином у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, у тому числі, стало неухильне виконання положень схваленого минулого року «Закону про національну безпеку». Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України за рахунок коштів бюджету 2019 року», – йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

За даними посольства, цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України.

В українському посольстві висловили вдячність американським партнерам за «тривалу потужну підтримку в боротьбі з російською агресією».

На сайті Пентагону теж йдеться, що Міністерство оборони США планує виділити Україні 250 мільйонів доларів для додаткової підготовки військових і на обладнання «задля нарощування потенціалу Збройних сил України». Повідомляється про надання снайперських рушниць, ракетних гранатометів, контрартилерійських радарів, приладів нічного бачення, медикаментів для військових тощо.

«Ця співпраця в галузі безпеки стала можливою завдяки постійному прогресу України в ухваленні ключових інституційних реформ оборони з метою наближення архітектури національної безпеки України до євроатлантичних стандартів», – йдеться в повідомленні.

16 травня підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону «Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік», в якому йшлося про виділення 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні.

Закон про оборонний бюджет набере чинності після ухвалення Сенатом і Палатою представників і підписання президентом США Дональдом Трампом.