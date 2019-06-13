«Ми знаємо, у яку гру грає Росія» – конгресмен США подав законопроект про нові санкції проти «Північного потоку-2»

Законопроект, що має на меті запровадити санкції проти кремлівського проекту газового транзиту «Північний потік-2», подав до Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Адам Кінзінґер.

«Ми знаємо, у яку гру грає Росія, використовуючи енергоресурси як зброю для залякування і примусу наших союзників у Європі», – заявив Адам Кінзінґер.

Законопроект «Про захист безпеки Європи» передбачає запровадження санкцій проти кораблів, долучених до прокладання трубопроводу.

«Роками Росія намагалася використати енергетичну залежність, щоб чинити неналежний політичний вплив на наших європейських союзників», – мовиться в заяві Кінзінґера стосовно законопроекту.

«Продовження побудови «Північного потоку-2» далі наражатиме на небезпеку мільйони європейців і створить значні ризики в сфері безпеки по всьому світові», – заявив Кінзінґер.

Минулого місяця схожий законопроект, який передбачає санкції, було внесено і до Сенату США. Про це повідомляє американська преса, посилаючись на поінформовані джерела. Ініціатори законопроекту – члени сенатського комітету міжнародних відносин республіканець Тед Круз і демократка Джин Шагін.

Крім санкцій проти кораблів, що беруть участь у побудові трубопроводу, сенатський законопроект також містить положення, що запроваджують обмеження на видачу віз керівникам компаній, пов’язаних із цими кораблями, і заборону для них проводити угоди з майном на території США.

Схожі санкції мають бути запроваджені проти компаній, що надають «Північному потокові-2» послуги страхування, передбачає сенатський законопроект.

Адміністрація президента США Дональда Трампа послідовно виступає проти проекту «Північний потік-2». В середу на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вашингтоні Трамп розкритикував Німеччину за закупівлі російського газу і заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій США проти кремлівського газового проекту «Північний потік-2».