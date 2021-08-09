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Засуджений у Росії американець Вілан вийшов зі штрафного ізолятора в колонії

Пол Вілан у суді, архівне фото, 2019 рік

Громадянин США Пол Вілан, засуджений у Росії за шпигунство до 16 років колонії, зміг зв’язатися зі своєю родиною. Про це повідомила російській агенції «Інтерфакс» його адвокатка Ольга Карлова. За її словами, 6 серпня Вілана звільнили зі штрафного ізолятора, і на наступний день він зателефонував батькам.

Минулого тижня Карлова повідомила, що Вілан понад місяць не виходить на зв’язок з адвокатами і родичами. Адвокатка намагалася зв’язатися з адміністрацією мордовської колонії, де відбуває покарання громадянин США, щоб дізнатися про долю Вілана і попросити про телефонну розмову з ним. Однак звернення захисниці залишилося без відповіді. Пізніше з’ясувалося, що Вілан перебуває в штрафному ізоляторі. З якої причини він був туди поміщений, не уточнювалося. Раніше брат засудженого, говорив, що, за даними посольства США, Пол Вілан на початку липня був поміщений в одиночну камеру спершу на 15 діб, а незабаром ще на 15 діб.

У серпні адвокати Пола Вілана збираються подати в суду клопотання, в якому попросять видворити американця з Росії, щоб він відбував покарання в США.

Питання про звільнення засуджених у Росії американців – Пола Вілана і Тревора Ріда – обговорювалося на зустрічі президентів США і Росії в Женеві в червні.

Пол Вілан – колишній керівник служби корпоративної безпеки, він був заарештований у Москві в 2018 році. Суд визнав його винним у шпигунстві і засудив до 16 років позбавлення волі. Його адвокат стверджує, що Вілану передали флешку із секретною інформацією, про яку він не знав.

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