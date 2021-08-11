У Німеччині затримали британця, підозрюваного в роботі на російську спецслужбу

У німецькому місті Потсдам правоохоронці затримали громадянина Великої Британії Дейвіда С., якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу, повідомляє Генпрокуратура ФРН 11 серпня.

За версією слідства, підозрюваний у незаконній агентурній діяльності працював у британському посольстві в Берліні і передавав документи, які потрапляли до нього, співробітнику російської спецслужби за винагороду.

Агента вдалося знайти завдяки спільній роботі британських і німецьких правоохоронців, уточнюють в Генпрокуратурі.

Наприкінці червня правоохоронні органи ФРН затримали громадянина Росії, співробітника науково-технічної кафедри в університеті Німеччини. Його також запідозрили в роботі на російські спецслужби. Генпрокуратура Німеччини стверджує, що в період з жовтня 2020 року до червня 2021 року росіянин щонайменше тричі зустрічався зі співробітником спецслужби і щонайменше двічі передавав інформацію, за що отримав гроші.