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У Німеччині затримали британця, підозрюваного в роботі на російську спецслужбу

Громадянин Великої Британії Дейвід С. був затриманий у місті Потсдам (на фото)

У німецькому місті Потсдам правоохоронці затримали громадянина Великої Британії Дейвіда С., якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу, повідомляє Генпрокуратура ФРН 11 серпня.

За версією слідства, підозрюваний у незаконній агентурній діяльності працював у британському посольстві в Берліні і передавав документи, які потрапляли до нього, співробітнику російської спецслужби за винагороду.

Агента вдалося знайти завдяки спільній роботі британських і німецьких правоохоронців, уточнюють в Генпрокуратурі.

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Наприкінці червня правоохоронні органи ФРН затримали громадянина Росії, співробітника науково-технічної кафедри в університеті Німеччини. Його також запідозрили в роботі на російські спецслужби. Генпрокуратура Німеччини стверджує, що в період з жовтня 2020 року до червня 2021 року росіянин щонайменше тричі зустрічався зі співробітником спецслужби і щонайменше двічі передавав інформацію, за що отримав гроші.

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