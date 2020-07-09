Великий обмін шпигунами: США та Росія 10 років тому обмінялися таємними агентами

Десять років тому США і Росія здійснили свій найбільший шпигунський обмін з часів завершення «Холодної війни». Обмін відбувся 9 липня 2010 року серед білого дня на злітній смузі міжнародного аеропорту Відня.
Сполучені Штати Америки звільнили десятьох російських агентів, включно з Анною Чапмен. Серед чотирьох осіб, звільнених Москвою, був і Сергій Скрипаль – російський офіцер військової розвідки, засуджений за шпигунство на користь Британії.
Сполучені Штати Америки звільнили десятьох російських агентів, включно з Анною Чапмен. Серед чотирьох осіб, звільнених Москвою, був і Сергій Скрипаль – російський офіцер військової розвідки, засуджений за шпигунство на користь Британії.