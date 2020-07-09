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09 липня 2020, Київ 13:09
Фотогалереї

Великий обмін шпигунами: США та Росія 10 років тому обмінялися таємними агентами

Десять років тому США і Росія здійснили свій найбільший шпигунський обмін з часів завершення «Холодної війни». Обмін відбувся 9 липня 2010 року серед білого дня на злітній смузі міжнародного аеропорту Відня.

Сполучені Штати Америки звільнили десятьох російських агентів, включно з Анною Чапмен. Серед чотирьох осіб, звільнених Москвою, був і Сергій Скрипаль – російський офіцер військової розвідки, засуджений за шпигунство на користь Британії.

Десять росіян, які були звільнені Сполученими Штатами 9 липня 2010 року, були заарештовані ФБР 27 червня за звинуваченнями в тому, що вони працювали в якості незареєстрованих іноземних агентів. Зліва на право вгорі: Лідія Гур&#39;єв; Наталія Переверзєва; Анна Чапмен; Олена Вавілова; Вікі Пелаез. Зліва на право внизу: Володимир Гур&#39;єв; Михайло Куцик; Михайло Семенко; Андрій Безруков; Михайло Васенков. Всі вони визнали себе винними в змові з метою діяти як незареєстровані агенти іноземної держави.
1 Десять росіян, які були звільнені Сполученими Штатами 9 липня 2010 року, були заарештовані ФБР 27 червня за звинуваченнями в тому, що вони працювали в якості незареєстрованих іноземних агентів. Зліва на право вгорі: Лідія Гур'єв; Наталія Переверзєва; Анна Чапмен; Олена Вавілова; Вікі Пелаез. Зліва на право внизу: Володимир Гур'єв; Михайло Куцик; Михайло Семенко; Андрій Безруков; Михайло Васенков. Всі вони визнали себе винними в змові з метою діяти як незареєстровані агенти іноземної держави.
Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв головує на засіданні Ради безпеки в Кремлі 29 червня 2010 з тодішнім прем&#39;єр-міністром Володимиром Путіним. Москва з гнівом відкинула заяви Вашингтону про те, що він &laquo;зламав&raquo; таємне російське шпигунське кільце в Сполучених Штатах Америки.
2 Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв головує на засіданні Ради безпеки в Кремлі 29 червня 2010 з тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Москва з гнівом відкинула заяви Вашингтону про те, що він «зламав» таємне російське шпигунське кільце в Сполучених Штатах Америки.
Російська шпигунка Анна Чапмен (у дівоцтві Кущенко), жила в Нью-Йорку з 2009 року. Вона була фотогенічним громадським діячем і моделлю, яка &laquo;оберталася&raquo; в колах політиків нью-йоркського Мангеттена.
3 Російська шпигунка Анна Чапмен (у дівоцтві Кущенко), жила в Нью-Йорку з 2009 року. Вона була фотогенічним громадським діячем і моделлю, яка «оберталася» в колах політиків нью-йоркського Мангеттена.
Чапмен через необізнаність зустрілася з агентом США під прикриттям 26 червня 2010 року в нью-йоркській кав&#39;ярні. Наступного дня вона і дев&#39;ять інших росіян були заарештовані ФБР і звинувачені в діях як незареєстровані іноземні агенти.
4 Чапмен через необізнаність зустрілася з агентом США під прикриттям 26 червня 2010 року в нью-йоркській кав'ярні. Наступного дня вона і дев'ять інших росіян були заарештовані ФБР і звинувачені в діях як незареєстровані іноземні агенти.
Арешт Чапмен і російських шпигунів Володимира і Лідії Гур&#39;євих (що жили в США під іменами Річард і Синтія Мерфі) у заголовках американських газет 30 червня 2010 року.
5 Арешт Чапмен і російських шпигунів Володимира і Лідії Гур'євих (що жили в США під іменами Річард і Синтія Мерфі) у заголовках американських газет 30 червня 2010 року.
Російський офіцер військової розвідки Сергій Скрипаль був серед чотирьох осіб, звільнених Росією. На моніторі за межами московського залу суду видно, як Скрипаль розмовляє зі своїм адвокатом під час судового розгляду в 2006 році, в ході якого він був засуджений за шпигунство на користь Великої Британії. Після обміну шпигунами Скрипаль опинився в Англії, де він був отруєний у 2018 році, ймовірно двома російськими підозрюваними. Скрипаль і його дочка ледь не померли під час нападу. Москва спростувала звинувачення в причетності до цього отруєння.
6 Російський офіцер військової розвідки Сергій Скрипаль був серед чотирьох осіб, звільнених Росією. На моніторі за межами московського залу суду видно, як Скрипаль розмовляє зі своїм адвокатом під час судового розгляду в 2006 році, в ході якого він був засуджений за шпигунство на користь Великої Британії. Після обміну шпигунами Скрипаль опинився в Англії, де він був отруєний у 2018 році, ймовірно двома російськими підозрюваними. Скрипаль і його дочка ледь не померли під час нападу. Москва спростувала звинувачення в причетності до цього отруєння.
Російський вчений-атомник Ігор Сутягін за ґратами 7 квітня 2004 року слухає обвинувальний вирок у московському залі суду. Сутягін був в серед чотирьох засуджених шпигунів, помилуваних Медведєвим, і його обміняли на 10 росіян, яких звинуватили в шпигунстві на користь Росії у США.
7 Російський вчений-атомник Ігор Сутягін за ґратами 7 квітня 2004 року слухає обвинувальний вирок у московському залі суду. Сутягін був в серед чотирьох засуджених шпигунів, помилуваних Медведєвим, і його обміняли на 10 росіян, яких звинуватили в шпигунстві на користь Росії у США.
Паркан з колючим дротом Лефортовської в&#39;язниці в Москві 8 липня 2010 року, де утримувався Сутягін.
8 Паркан з колючим дротом Лефортовської в'язниці в Москві 8 липня 2010 року, де утримувався Сутягін.
Колишній офіцер російських спецслужб Олександр Запорожський був одним з чотирьох осіб, звільнених Москвою під час обміну шпигунами в 2010 році. На фото він слухає вирок у 2003 році, коли його засудили за державну зраду за передачу відомостей про російську шпигунську діяльність Центральному розвідувальному управлінню США. Запорожський заперечував звинувачення, але був засуджений до 18 років каторжних робіт.
9 Колишній офіцер російських спецслужб Олександр Запорожський був одним з чотирьох осіб, звільнених Москвою під час обміну шпигунами в 2010 році. На фото він слухає вирок у 2003 році, коли його засудили за державну зраду за передачу відомостей про російську шпигунську діяльність Центральному розвідувальному управлінню США. Запорожський заперечував звинувачення, але був засуджений до 18 років каторжних робіт.
Колумністка газет, що народилася в Перу, Вікі Пелаез, та її чоловік Михайло Васенков, були заарештовані владою США та звинувачені в шпигунстві на користь Росії. Пелаез була оглядачем іспаномовного щоденника &laquo;El Diario&raquo; в Нью-Йорку. Після депортації до Росії пара переїхала до Перу в 2013 році.
10 Колумністка газет, що народилася в Перу, Вікі Пелаез, та її чоловік Михайло Васенков, були заарештовані владою США та звинувачені в шпигунстві на користь Росії. Пелаез була оглядачем іспаномовного щоденника «El Diario» в Нью-Йорку. Після депортації до Росії пара переїхала до Перу в 2013 році.
ФБР опублікувало відео 2004 року, в якому керівник російськими агентами Крістофер Метсос (справжнє ім&#39;я Павло Капустін) отримує сумку з грішми від чиновника з російського диппредставництва. ФБР заявило, що, ймовірно, Метсос забезпечував грошима шпигунську мережу і виконував роль посередника між Службою зовнішньої розвідки Росії та іншими агентами, які намагалися влитися в американське суспільство, прагнучи зблизитися з впливовими брокерами і дізнатися секрети. Але ФБР заявило, що секретну інформацію не було вкрадено. Метсос був 11-м шпигуном в мережі і його заарештували на Кіпрі.
11 ФБР опублікувало відео 2004 року, в якому керівник російськими агентами Крістофер Метсос (справжнє ім'я Павло Капустін) отримує сумку з грішми від чиновника з російського диппредставництва. ФБР заявило, що, ймовірно, Метсос забезпечував грошима шпигунську мережу і виконував роль посередника між Службою зовнішньої розвідки Росії та іншими агентами, які намагалися влитися в американське суспільство, прагнучи зблизитися з впливовими брокерами і дізнатися секрети. Але ФБР заявило, що секретну інформацію не було вкрадено. Метсос був 11-м шпигуном в мережі і його заарештували на Кіпрі.
На знімку, опублікованому ФБР, російський шпигун Володимир Гур&#39;єв (ліворуч) отримує посилку від іншого російського агента на вокзалі в Нью-Йорку.
12 На знімку, опублікованому ФБР, російський шпигун Володимир Гур'єв (ліворуч) отримує посилку від іншого російського агента на вокзалі в Нью-Йорку.
Роберт Баум (у центрі), адвокат Чапмен, спілкується з пресою біля Федерального суду Мангеттена в Нью-Йорку 8 липня 2010 року, після того, як Чапмен визнала свою провину за звинуваченням у спілкуванні з Російською Федерацією без реєстрації в якості іноземного агента.
13 Роберт Баум (у центрі), адвокат Чапмен, спілкується з пресою біля Федерального суду Мангеттена в Нью-Йорку 8 липня 2010 року, після того, як Чапмен визнала свою провину за звинуваченням у спілкуванні з Російською Федерацією без реєстрації в якості іноземного агента.
Літак МНС Росії повертається до московського аеропорту Домодєдово 9 липня 2010 з 10 агентами, яких відпустили США. Агентів обміняли годинами раніше в міжнародному аеропорту Відня.
14 Літак МНС Росії повертається до московського аеропорту Домодєдово 9 липня 2010 з 10 агентами, яких відпустили США. Агентів обміняли годинами раніше в міжнародному аеропорту Відня.
Автоколона мікроавтобусів з 10-ма російськими шпигунами, депортованими зі США 9 липня 2010 року, рухається з аеропорту Домодєдово в напрямку центру Москви.
15 Автоколона мікроавтобусів з 10-ма російськими шпигунами, депортованими зі США 9 липня 2010 року, рухається з аеропорту Домодєдово в напрямку центру Москви.
Рейс N766VA авіакомпанії Vision Airlines прибуває до міжнародного аеропорту Далласу за межами Вашингтону, округ Колумбія, 9 липня 2010 року. На борту знаходились чотири російських громадянина, які відбували покарання у вигляді тюремного ув&#39;язнення за роботу в якості агентів на користь розвідки США.
16 Рейс N766VA авіакомпанії Vision Airlines прибуває до міжнародного аеропорту Далласу за межами Вашингтону, округ Колумбія, 9 липня 2010 року. На борту знаходились чотири російських громадянина, які відбували покарання у вигляді тюремного ув'язнення за роботу в якості агентів на користь розвідки США.
Фургон із чотирма російськими громадянами, звільненими Москвою, в міжнародному аеропорту Далласу 9 липня 2010 року.
17 Фургон із чотирма російськими громадянами, звільненими Москвою, в міжнародному аеропорту Далласу 9 липня 2010 року.
Заголовок британської газети The Daily Telegraph, в якій було опубліковано інтерв&#39;ю з колишнім чоловіком Анни Чапмен.
18 Заголовок британської газети The Daily Telegraph, в якій було опубліковано інтерв'ю з колишнім чоловіком Анни Чапмен.
Через кілька місяців після обміну шпигунами, Чапмен публічно підтвердила свою відданість Росії, приєднавшись до молодіжного крила путінської партії &laquo;Єдина Росія&raquo;. Вона вийшла на московську сцену 22 грудня 2010 року, щоб приєднатися до лідерів прокремлівського молодіжного руху &laquo;Молода гвардія&raquo;.
19 Через кілька місяців після обміну шпигунами, Чапмен публічно підтвердила свою відданість Росії, приєднавшись до молодіжного крила путінської партії «Єдина Росія». Вона вийшла на московську сцену 22 грудня 2010 року, щоб приєднатися до лідерів прокремлівського молодіжного руху «Молода гвардія».
Після повернення до Росії, Чапмен стала знаменитістю, телеведучою та моделлю. На цьому фото Чапмен сидить в московській студії 13 січня 2011 року, коли вона веде телепрограму &laquo;Таємниці світу з Анною Чапмен&raquo; на Ren-TV.
20 Після повернення до Росії, Чапмен стала знаменитістю, телеведучою та моделлю. На цьому фото Чапмен сидить в московській студії 13 січня 2011 року, коли вона веде телепрограму «Таємниці світу з Анною Чапмен» на Ren-TV.
Анна Чапмен на турецькому подіумі в оточенні двох чоловіків, що зображують із себе агентів спецслужб, на показі мод в Анталії, Туреччина, 8 червня 2012 року.
21 Анна Чапмен на турецькому подіумі в оточенні двох чоловіків, що зображують із себе агентів спецслужб, на показі мод в Анталії, Туреччина, 8 червня 2012 року.
Мультиплікаційні зображення Чапмен і одягненого в хакі Путіна були використані в 2011 році для просування нової російської відеогри під назвою &laquo;Войнушка&raquo; (Shoot &#39;Em Up).
22 Мультиплікаційні зображення Чапмен і одягненого в хакі Путіна були використані в 2011 році для просування нової російської відеогри під назвою «Войнушка» (Shoot 'Em Up).

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