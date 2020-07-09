Великий обмін шпигунами: США та Росія 10 років тому обмінялися таємними агентами

6 Російський офіцер військової розвідки Сергій Скрипаль був серед чотирьох осіб, звільнених Росією. На моніторі за межами московського залу суду видно, як Скрипаль розмовляє зі своїм адвокатом під час судового розгляду в 2006 році, в ході якого він був засуджений за шпигунство на користь Великої Британії. Після обміну шпигунами Скрипаль опинився в Англії, де він був отруєний у 2018 році, ймовірно двома російськими підозрюваними. Скрипаль і його дочка ледь не померли під час нападу. Москва спростувала звинувачення в причетності до цього отруєння.