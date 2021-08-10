СБУ заявляє про виявлення агентурної мережі «ЛНР», що планувала теракти в Україні

Служба безпеки України заявляє, що викрила агентурну мережу підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» на території, підконтрольній українській владі, яка планувала підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.

«СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої «спецслужби «ЛНР» у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт «ЛНР», а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, за завданням «кураторів із Росії» підозрюваний сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ.

«Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке перебуває на тимчасово окупованій території. 29 липня так званий розвідник «ЛНР» організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити», – повідомили у спецслужбі.

У СБУ додали, що наразі тривають заходи із виявлення інших можливих агентів мережі.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.