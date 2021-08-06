Українського військового викрили на зборі розвідданих для російської розвідки – СБУ

Служба безпеки України заявляє про викриття українського військового, причетного до збору розвідувальних даних для Росії. Про це йдеться в повідомленні служби 6 серпня.

За заявою, справою займалися департамент військової контррозвідки СБУ та управління СБУ в Рівненській області.

«Представників російської спецслужби цікавила інформація мобілізаційного характеру. За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил Російської Федерації. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави», – повідомляє відомство.

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За даними слідства, чоловік використовував віддалені сервери даних та месенджери для передачі даних, його затримали під час «спроби незаконної передачі мобілізаційних відомостей».

Військовому оголосили про підозру за статтею про державну зраду, планується обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.