СБУ заявляє, що зупинила діяльність злочинної групи на Харківщині, до якої входили правоохоронці

Служба безпеки України заявляє про проведення «масштабної спецоперації» на Харківщині, в ході якої «ліквідувала потужне злочинне угруповання», до складу якого входили майже 50 осіб, серед яких – чинні правоохоронці, а також «чоловіки із досвідом ведення бойових дій».

«За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру. Обсяг їхнього «прибутку» становив понад мільйон гривень щомісяця… Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити «данину», зокрема підпалювали автомобілі», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади, а його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

«Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрите за статтями про «створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», «вимагання», «протидію законній господарській діяльності».

В Офісі генерального прокурора заявили, що затримано сімох учасників, у тому числі організатора групи. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, додали в ОГП.

За даними ЗМІ, фігурантами провадження також є члени праворадикальної організації «Національний корпус». У СБУ і ОГП про це офіційно не повідомляють.

Водночас керівник центрального штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін розкритикував обшуки, заявивши, що влада почала «зачистку вулиці» перед імовірними «масовими протестами» восени. За його словами, обшуки, зокрема, проводять у «хлопців – ветеранів з активною проукраїнською позицією».

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