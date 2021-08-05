СБУ заявляє, що зупинила діяльність злочинної групи на Харківщині, до якої входили правоохоронці

Служба безпеки України заявляє про проведення «масштабної спецоперації» на Харківщині, в ході якої «ліквідувала потужне злочинне угруповання», до складу якого входили майже 50 осіб, серед яких – чинні правоохоронці, а також «чоловіки із досвідом ведення бойових дій».
«За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру. Обсяг їхнього «прибутку» становив понад мільйон гривень щомісяця… Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити «данину», зокрема підпалювали автомобілі», – йдеться в повідомленні.
У СБУ додали, що угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади, а його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.
«Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції», – йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрите за статтями про «створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», «вимагання», «протидію законній господарській діяльності».
В Офісі генерального прокурора заявили, що затримано сімох учасників, у тому числі організатора групи. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, додали в ОГП.
За даними ЗМІ, фігурантами провадження також є члени праворадикальної організації «Національний корпус». У СБУ і ОГП про це офіційно не повідомляють.
Водночас керівник центрального штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін розкритикував обшуки, заявивши, що влада почала «зачистку вулиці» перед імовірними «масовими протестами» восени. За його словами, обшуки, зокрема, проводять у «хлопців – ветеранів з активною проукраїнською позицією».
Національний корпус
Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії.
«Азов» почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України.
Установчий з’їзд партії «Національний корпус» відбувся 14 жовтня 2016 в Києві, на якому вже зареєстрована у Міністерстві юстиції політична партія «Патріот України» була перейменована на «Національний корпус». Беззмінним лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький. Чисельність «Національного корпусу» оцінюють у 10-15 тисяч членів.
«Національний корпус» брав участь в акціях протесту «Ні капітуляції» 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала також проти відкриття ринку землі та земельної реформи.
Свою ідеологію партія окреслює як «націократія», а політологи зараховують її до крайніх правих організацій.
Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».
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