Боротьба з контрабандою, контроль над митницею і «системна трансформація». Про що свідчать звільнення в СБУ?

Президент України Володимир Зеленський звільнив кількох керівників Служби безпеки України. В Офісі глави держави це рішення пояснюють «забезпеченням готовності СБУ до системної трансформації» і початком реформування відомства. Що стоїть за кадровими змінами? Радіо Свобода збирало думки експертів.

Служба безпеки України нині проходить перевірку, наскільки ефективно вона бореться з контрабандою, обігом наркотиків і контролем над тіньовими фінансовими ресурсами. Всі ці стратегічні питання є базовими для формування прозорої економіки, зауважив у розмові з Радіо Свобода екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

На його думку, оцінка цієї діяльності є вкрай низькою. Завдання, які ставилися перед службою, не були виконані, відтак звільнення високопосадовців не забарилися.

Микола Маломуж назвав причини, що призвели до кадрових змін:

керівництво СБУ було інертним і бездіяльним у протидії контрабанді;

очільники підрозділів тісно співпрацювали з організаторами тіньових схем.

Є інформація, що у підтримці контрабандних потоків були залучені низка співробітників і керівників СБУ

«Є оперативна інформація, що у підтримці контрабандних потоків були залучені низка співробітників і керівників СБУ. Вони знали про такі схеми і не перешкодили цьому. Антикорупційні організації і західні партнери неодноразово нам це вказували.

«Розбазарення» і далі продовжувалося. Я переконаний, що президент знав про таке, але свого часу йому забракло політичної волі правильно розставити професійні кадри на керівництво службою. Вони мали б ефективно виконували поставлені перед ними завдання», – зазначив Микола Маломуж.

«Гаманець Баканова»

«Шкурними рішеннями» назвав кадрові зміни в структурі СБУ екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Суперечливою, на думку політика, виглядає мотивація таких кроків: з одного боку, боротьба з контрабандою, з іншого – підготовка відомства до реформування.

«А нічого, що СБУ взагалі не має займатися боротьбою з контрабандою ні, згідно чинних повноважень, а тим більше після реформи? По-перше – це повноваження Бюро економічної безпеки яке має бути створено до 25 вересня цього року. По-друге – СБУ займається кришуванням контрабанди і їх треба усувати від «боротьби» якомога далі – бо боряться самі з собою», – пише Олександр Данилюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Звільнення високопосадовців СБУ є насправді «підкилимною війною» керівництва Офісу президента і керівництва Служби безпеки за контроль над митницею, впевнений колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак. Те, що Андрій Наумов позбувся своєї посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, може бути першим результатом такої війни. Віктор Трепак вважає це неординарною подією, яка матиме суттєві наслідки не лише у правоохоронній сфері.

«Річ у тім, що Наумов мав особливий статус в СБУ. Під нього Управління внутрішньої безпеки було перетворене в Головне управління внутрішньої безпеки з передачею йому нових повноважень, у тому числі тих, які не притаманні службі внутрішньої безпеки. Воно стало ключовим у системі СБУ з можливістю впливати буквально на все, що відбувається в службі.

Серед іншого, цей підрозділ почав опікуватися питаннями протидії контрабанді… «Люди Наумова» очолили підрозділи з протидії контрабанді в центральному апараті СБУ та її територіальних органах. Це при тому значенні, яке контрабанда має для української економіки та політики», – наголошує Віктор Трепак у своєму дописі у фейсбуці.

Володимир Зеленський позбавив влади «гаманець Баканова». Так про звільнення Андрія Наумова повідомляє у своєму пості на фейсбуці журналіст Юрій Бутусов. Він зауважує, що ця подія стала «сенсацією серед українських силовиків».

«Президент Володимир Зеленський позбавив влади ключової особи в СБУ при Баканові, яка керувала контрабандними схемами, закривала та відкривала кримінальні справи, «відштовхувала» бізнес. Якщо вся група Наумова буде очищена, а кримінальні справи будуть за звільненнями, то Зеленський зробить крок до зменшення контрабанди», – пише журналіст.

Реформи на паузі

В Офісі президента повідомляють, що ключова причина кадрових перестановок – необхідність підготувати СБУ до реформи, яка розпочнеться після ухвалення відповідного закону.

Проте на думку ексначальника головного управління контррозвідки СБУ Олександра Скибінецького, яку він озвучив в інтерв’ю Радіо Свобода, за фасадом красивих слів немає реальної роботи щодо реформування служби.

Далі слів процес реформування СБУ не рухається

«Маємо законопроєкт у Верховній Раді. Але парламент пішов на канікули, не розглянувши цей документ. Далі слів процес реформування СБУ не рухається. Реформи поставлені на паузу», – сказав Олександр Скибінецький.

У рішенні про звільнення високопосадовців є позитивний і негативний моменти, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» ексголова СБУ Ігор Смешко. Гарним, на його думку, є те, що корупціонери позбулися врешті-решт своїх посад. Негатив полягає в тому, що непрофесійні кадри з самого початку отримали владні крісла.

Із 2005 року зі структури СБУ було «вимито» багато професійних кадрів, вважає колишній очільник відомства. І головною ідею реформування Служби, на його думку, є звільнення її від протиправного політичного впливу.