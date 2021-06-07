Міжнародна група експертів підтримала нову редакцію законопроєкту про СБУ – посольство США в Україні

Міжнародна дорадча група, сформована з участю представників Євросоюзу, НАТО та Сполучених Штатів, вітає законопроєкт про Службу безпеки України, представлений 3 червня. Про це повідомляє посольство США в Україні.

«Ухвалення та ретельне впровадження цього законопроєкту стане важливим кроком на шляху наближення України до принципів НАТО та ЄС», – вважають експерти.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації направили листа до президента України Володимира Зеленського щодо реформи Служби безпеки України.

«Парламент України не повинен втрачати можливість, яку надає нинішнє зобов’язання реформувати Службу безпеки України, а замість цього повинен усунути недоліки в пропозиціях щодо реформи», – йшлося в заяві.

За словами авторів звернення, реформа необхідна для того, щоб «допомогти СБУ перетворитися на ефективну установу, яка поважає та підтримує міжнародні норми прав людини».

«Законопроєкт 3196-Д «Про Службу безпеки України», ухвалений Верховною Радою у першому читанні у січні 2021 року містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини», – мовиться в листі.

28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України». За це проголосували 285 народних обранців.

Документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів служби з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його «важливим кроком у реформуванні Служби безпеки».