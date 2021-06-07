СБУ підозрює експрацівника Адміністрації президента у держзраді

Колишньому співробітнику Адміністрації президента України (нині – Офіс президента) повідомили про підозру в державній зраді, заявляють Київська міська прокуратура і Служба безпеки України.

Ім’я службовця не розкривають. За даними прокуратури, він працював в адміністрації «у період 2014 року».

«Підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації Президента України (а надалі - у РНБО), маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав останньому відомості, які отримував у зв’язку з виконанням службових обов’язків», – повідомляють у столичній прокуратурі.

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За даними правоохоронців, співробітник АП збирав та аналізував відомості, які «стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм в незалежності від характеру інформації, а також грифу обмеження доступу до неї».

СБУ повідомила, що йдеться про посадовця категорії «Б», суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Експосадовцю загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Обвинувальні матеріали вже скеровано до суду.