Его обливали кефиром и обвиняли в сепаратизме: зачем вернулся Николай Левченко?

Его искали спецслужбы, а он выиграл дело против Украины. Николай Левченко, дончанин, бывший народный депутат Украины от Партии регионов, вернулся в Украину. По словам его адвоката, Левченко приехал, чтобы забрать в исполнительной службе 1100 евро компенсации. Чем известен Николай Левченко и в чем его обвиняли в Украине? И может ли его приезд означать возвращение в политику?

Николай Левченко, экс-регионал, которого пять лет искала СБУ, а весной сняла с розыска, вернулся в Украину. Это стало известно из поста адвоката Олега Курчина. Правда, потом Курчин этот пост удалил.

Адвокат уточнил, что Левченко приехал за деньгами: Европейский суд по правам человека постановил, что Украина должна выплатить политику 1100 евро. В суде посчитали, что продолжительность разбирательства по его делу была чрезмерной, а также то, что Левченко не имел эффективных средств правовой защиты в отношении жалобы на затянутость дела.

Левченко и Губарев

Кем был политик в Донецке: его дважды выбирали секретарем городского совета, был депутатом районного совета. Входил в Партию регионов. С 2012 по 2014 годы Левченко выполнял работу народного депутат Украины от Партии регионов. Весной 2014 года его выбрали главой областной партийной организации от ПР. На должности секретаря горсовета Левченко называл украинский «языком фольклора, а не науки». За это его облили кефиром.

А еще Николай Левченко стал одним из героев фильма Якоба Пройса «Иной Челси. История из Донецка». Также он во времена Майдана голосовал за пакет «диктаторских законов».

Резонансным для политика стало 28 февраля 2014 года. Что произошло в этот день? Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о вооруженном вторжении и оккупации Крыма. Беглый президент Виктор Янукович сломал ручку, извиняясь перед украинцами на пресс-конференции в Ростове. А Николай Левченко попросил, чтобы Павел Губарев выступил перед депутатами Донецкого горсовета.

Это действительно была моя позиция. Он высказал всю свою дурь. Она ушла в никуда

«Я прошу вас, обращаюсь ко всем коллегам: я с вами вместе работал, вы меня выбирали, – дайте возможность высказаться», – просит Левченко. Губарева он называет не радикалом, а «парнем, которого волнует судьба страны». С подачи Николая Левченко этот «парень» зачитывает депутатам «ультиматум»: всю власть в Украине Губарев объявляет «незаконной». А на следующий день над зданием Донецкой областной администрации вместо украинского поднимают российский флаг. «Русская весна» в Донецке входит в горячую фазу.

Осенью того же года Левченко так объяснит свой поступок: «Дал возможность высказаться Павлу Губареву на сессии Донецкого городского совета. Это действительно была моя позиция. Он высказал всю свою дурь. Она ушла в никуда. Но на следующий день на митинге у него не было никаких аргументов обвинять, что ему не дают высказываться».

«Хунта» и Америка

Журналист Денис Казанский опубликовал фрагмент выступления Николая Левченко. В кадре – флаги Партии регионов, сцена, украшена к 9 мая.

Мы будем бороться с киевской «хунтой»

«Мы будем бороться, сколько у нас есть сил, и никого не предадим, с киевской «хунтой», с этими «праворадикальными фашистскими группировками», чтобы никто здесь не топтал нашу землю, и никому не позволено сюда приходить и навязывать свои ценности», – провозгласил политик.

США заинтересованы, как и Украина, в противостоянии на востоке Украины

А в декабре 2015 года Левченко комментирует в эфире «Россия 24» встречу тогда вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Он повторяет тезисы российской пропаганды о том, что война на Донбассе – это «вина США и НАТО, которые приближаются к границам России»: «США заинтересованы, как и Украина сама заинтересована, в продолжающемся противостоянии на востоке Украины… Соединенным Штатам Америки, безусловно, выгодна такая ситуация, которая создает напряженность на границах с Россией. И страны НАТО, западные страны… долго шли к этому, расширение НАТО на восток… Восток Украины сегодня переживает на себе напрямую следствие этой политики».

В чем обвинили

Как сообщили изданию LIGA.net в СБУ, дело против Николая Левченко открыли в 2014 году. В 2015 году Левченко сообщили о подозрении и суд дал согласие на его задержание.

СБУ объявила Левченко в розыск. По информации Маркияна Лубкивского, который тогда был советником главы спецслужбы, политика подозревали в преступлении по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

Однако в реестре лиц, которые скрываются от органов власти, указано, что Левченко подозревают по статье 161 части 3: «Нарушение равноправности граждан, зависимо от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Максимальное наказание по этой статье – до 8 лет тюрьмы.

Как сообщает издание «Корреспондент.net», поводом для возбуждения дела стало выступление Николая Левченко в Верховной Раде 13 мая 2014 года.

Олег Ляшко туда приезжает и воюет там, фактически, с украинским народом

«Олег Ляшко, то, что он делает на Донбассе, когда он туда приезжает и воюет там, фактически, с украинским народом, – вы еще больше раскалываете страну. Сегодня нужно наконец-то сесть за стол переговоров, выполнить все условия, все требования жителей юго-востока, провести децентрализацию власти, дать русскому языку статус «государственный», – и вы, в принципе, уничтожите повод для конфликта», – заявил Левченко.

В декабре 2015 года экс-регионал скажет в интервью ИА «Интерфакс-Украина», что уголовное производство открыли по «сфабрикованным материалам».

Я требовал, чтобы остановили АТО, вели переговоры и проводили реформу Конституции

«В частности, это экспертиза. Я выступал в парламенте, требовал, чтобы остановили АТО, вели переговоры и проводили реформу Конституции. СБУ подобрала «эксперта», который сделал якобы лингвистическую экспертизу, в которой он интерпретировал мое выступление и призывы к остановке АТО, мирным переговорам, к реформе как попытки уступок сепаратистам и оскорбление украинской армии – так написано в экспертизе», – сказал Левченко.

Я – проукраинский политик

17 апреля 2015 года в эфире «5-го канала» разыскиваемый правоохранителями политик скажет, что ему не страшно, он готов бороться и живет за пределами Украины.

«Насчет пророссийскости: я – как раз проукраинский политик. Я люблю Украину и жить хочу в Украине», – уточнит Николай Левченко.

Дело закрыли

Журналисты LIGA.net уточняют, что Генеральная прокуратура передала дело Левченко в Национальную полицию. А в апреле 2020 года процессуальный руководитель решил закрыть дело, а в феврале этого года решение о закрытии дела приняли следователи Национальной полиции.

МВД получило от службы письмо о прекращении розыска

«Украинская правда» со ссылкой на замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослава Тракало уточняет, что Николая Левченко сняли с розыска в марте 2021 года по письму СБУ.

«Указанное лицо было объявлено в розыск в 2016 году по представлению СБУ. 18 марта 2021 года МВД получило от службы письмо о прекращении розыска в связи с закрытием уголовного производства, что и было выполнено 25 марта», – пояснил Тракало.

Левченко может быть «политическим киллером» – Саакян

Политические «договорняки» способны подменять национальный интерес

Возвращение Николая Левченко в Украину – это показатель неспособности следственной и правоохранительной систем расследовать причастность людей к российской военной агрессии и коллаборантству. Такое мнение высказал Радио Донбасс.Реалии политолог Олег Саакян.

«А с другой стороны – это показатель того, что политические «договорняки» до сих пор способны подменять национальный интерес и институциональный процесс. Они никуда не делись», – рассуждает о мотивах возвращения бывшего регионала политолог.

По мнению политолога, люди, которые поспособствовали возвращению Левченко, видят его место в украинской политике. Например, как элемент конкуренции внутри бывшей Партии регионов. Также Саакян допускает, что Левченко могли помочь вернуться в обмен на показания, возможно, что и публичные, против политических деятелей, причастных к вооруженной агрессии России.

Либо он будет «политическим киллером» кого-то из нынешних деятелей

«Либо он будет «политическим киллером» кого-то из нынешних деятелей, которые связаны с событиями того времени. При чем, как из Партии регионов, так, возможно, и патриотического сегмента, которые взаимодействовали и принимали участие в «договорняках» того времени. И господин Левченко является носителем ценной информации и возможных разоблачений», – моделирует ситуацию политолог.

Левченко не повлияет существенно на политику – Фесенко

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента», говорит, что Николай Левченко никогда не был ключевой фигурой в Партии регионов и влиял на принятие решений минимально. Он был пропагандистом и политиком третьего эшелона, считает Фесенко. Политолог уверен, что в возвращении Левченко в Украину не стоит искать политического подтекста.

Не ищите здесь политического смысла

«Ничего это не означает, кроме давней и уже хронической проблемы: неэффективная деятельность наших правоохранительных органов. Не ищите здесь политического смысла. Все гораздо проще», – убежден Фесенко.

Где, с кем он будет, – никакого существенного влияния на политику это не окажет

А есть ли у Левченко будущее в новых политических проектах? Вот как отвечает на этот вопрос Владимир Фесенко: «Многие из бывших регионалов уже давно пытаются найти себе место в новых политических условиях. А он никогда не был и, думаю, не будет самостоятельным политическим лидером… Где, с кем и как он будет, – никакого существенного влияния на украинскую политику это не окажет».

Привлекать Левченко в политику сомнительно – Магда

Политолог Евгений Магда считает, что политическое будущее в Украине у Левченко маловероятно.

Он достаточно токсичный для того, чтобы поддерживать любой проект

«Я думаю, что он (Левченко – ред.) достаточно токсичный для того, чтобы поддерживать любой проект, который рассчитан на перспективу. Потому что в период 2013-2014 годов Левченко сделал ряд разнообразных действий и заявлений, которые, самое малое, поставили под сомнение целесообразность его привлечения», – комментирует политические перспективы вернувшегося в Украину экс-нардепа политолог.

А сам факт возвращения бывшего регионала, считает Евгений Магда, кому-то выгоден, с одной стороны. А с другой – это показывает, как чувствуют себя в Украине люди, которые были противниками Майдана и союзниками Павла Губарева в Донецке.

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