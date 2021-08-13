Скандал із туркомпанією «Кулуар»: Держагентство туризму звертається до СБУ і хоче анулювання ліцензії

Державне агентство розвитку туризму у відповідь на звинувачення щодо української туристичної компанії «Кулуар» в «організації турів в окуповану грузинську Абхазію» і в «обслуговуванні російських військових» анонсувало звернення до СБУ і бажання домогтися анулювання ліцензії цієї компанії.

Як мовиться в повідомленні держагентства, воно звертається до Служби безпеки України з заявою про можливу причетність туроператора ТОВ «Клуб туристів Кулуар» до дій, направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України, а також до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку ліцензіата на дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності, з метою анулювати ліцензію на право провадження туроператорської діяльності.

«Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами і абсолютно не підтримує український бізнес, який в часи прямої збройної агресії Російської Федерації проти України та Грузії здійснює діяльність, направлену на підтримку або співпрацю з агресором», – заявили в агентстві.

Раніше посольство Грузії в Україні, коментуючи Радіо Свобода твердження про організацію українською туркомпанією «Кулуар» турів на окуповану територію Грузії, висловило «вкрай негативне» ставлення до цього і назвало такі дії неприйнятними.

А в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на ноту посольства Грузії заявили Радіо Свобода, що «цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків».

У туркомпанії «Кулуар» раніше спростували згадані звинувачення. Там заявили, що ні компанія, ні її керівництво та гіди чи будь-хто із співробітників не організовують і не водять групи на територію окупованої Абхазії.

«Раніше компанія надавала консультації клієнтам. Ці поради стосувались виключно вибору спорядження та створенню безпечного для життя та здоров’я маршруту. Ми не можемо заборонити відвідувати вершини і території. Проте намагались зробити похід безпечним для здоров’я. Надалі компанія не буде надавати консультацій за цим маршрутом, інформація з сайту прибрана. Дописи про регіон будуть марковані попередженням, що територія окупована і подорож може бути особливо небезпечна», – заявили в туркомпанії.

Також щодо звинувачення в роботі із росіянами в компанії наголосили: «Компанія «Кулуар» організовує сходження і тури для громадян всіх країн, які на законних підставах перебувають в Україні. Якщо до громадянина не виникло питань у прикордонників та Служби безпеки України, ми раді вітати. Будь ласка, відпочивайте, знайомтесь із нашою державою, вкладайте в економіку та допомагайте розбудовувати туризм».

Керівник компанії Тарас Поздній, зі свого боку, назвав телефонний дзвінок у його компанію від імені російських військових «підставним професійним дзвінком із ціллю спровокувати менеджера на згоду зробити документи та прийняти передплату».

«На менеджера досить сильно давили, підвищуючи голос, щоб зробили похід «під ключ» та прийняли передплату. Проте! Менеджер відмовилася допомагати з документами, брати передплати і запропонувала піти в гори Кавказу. На жаль, цієї частини розмови в публічному доступі не виявилося», – наголосив він.

Поздній так само звернув увагу, що «в Абхазії жодного походу «Кулуар» не провів». «Абхазію ми додали давно, коли її нам запропонували як партнерську програму. Це моя помилка. Ми консультували і передавали клієнтів партнерам… Потім ми перестали надавати навіть консультації, прибрали всі дати, але сам маршрут висів на сайті, як і десяток інших неактивних. Там, де є рік у назві, він у нас автоматично змінюється на наступний… Про маршрут ми забули. Не врахували ми, що навіть наявність неактивного маршруту на сайті – це не коректно до наших друзів з Грузії. За це прошу вибачення у всіх грузин, маршрут з сайту ми видалили», – повідомив він.

Щодо ще одного звинувачення, в організації високогірних сходжень у Росії, компанія «Кулуар» наголосила, що «надає консультації про сходження на вершини по всьому світу, в тому числі на одну із семи головних вершин – гору Ельбрус». Поздній, зі свого боку, додав, що відтепер «Кулуар» знімає всі дати походів по Росії та Ельбрусу і більше не буде проводити дані програми».

Зі згаданими звинуваченнями на адресу «Кулуару» виступив напередодні український блогер і мандрівник, свого часу учасник АТО Валерій Маркус. Він оприлюднив відеосюжет у сатиричному дусі, в якому стверджує, що українська туркомпанія «Кулуар» «возить тури на окуповані території, працює з російськими військовими і обслуговує їх в Україні, і усе це на фоні війни з Росією, яка триває вже вісім років».

При цьому, зокрема, звинувачення в «роботі з російськими військовими» в цьому ролику ґрунтуються на зманіпульованій телефонній розмові з працівницею «Кулуару» з проханням організувати тур в Україні нібито від імені росіян, які вже посеред розмови назвали себе російськими військовими, – причому цю провокаційну розмову, за словами Маркуса, він же сам і влаштував.

У своїх пізніших дописах у соцмережах Маркус відкинув пояснення компанії і її керівника і закликав своїх читачів ставити «Кулуарові» негативні оцінки в соцмережах і відповідним чином коментувати дії компанії, в яких він її звинувачує. Він також повідомив, що разом із юристами складає офіційні листи щодо «Кулуару» «в консульство Грузії, СБУ та податкову».