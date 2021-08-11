СБУ повідомила про блокування мережі, яку підозрюють у підготовці провокацій до Дня Незалежності

Служба безпеки України повідомила про блокування мережі підпільних криптообмінників у столиці, через які, за даними спецслужби, щомісяця переводили до 30 мільйонів гривень, частина з яких була передбачена для фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

За інформацією СБУ, підпільні криптообмінники дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

«Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» тощо. Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати «послуг» провокаторів. Мережа функціонує від початку 2021 року. «Обслужила» за цей час понад 1000 «клієнтів», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування відбулося п’ять обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Серед вилученого – один мільйон гривень.

За даними СБУ, відкрито кримінальне провадження за двома статтями – про незаконні дії з документами на переказ та легалізацію (відмивання) доходів.

Тривають слідчі дії.

День Незалежності України відзначатимуть 24 серпня.