В МЗС відреагували на ноту посольства Грузії щодо організації українською компанією турів до Абхазії

Міністерство закордонних справ України вважає абсолютно неприйнятною організацію українською компанією турів до Абхазії, повідомив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«МЗС підтверджує отримання ноти Посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою «Кулуар» турів до тимчасово окупованої території Грузії – Абхазії. Хочу чітко зазначити, що наша держава високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах», – сказав Ніколенко.

Він додав, що МЗС вважає «таку діяльність фірми «Кулуар» абсолютно неприйнятною».

«Цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків», – додав Ніколенко.

13 серпня посольство Грузії в Україні на запит Радіо Свобода прокоментувало повідомлення про те, що українська компанія організовує туристичні походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія.

«Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії», – підсумовують у відомстві.

10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія «Кулуар Поход» влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за «неправильно подану інформацію». При цьому версія сайту «Кулуар поход», збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.

Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала «незалежність» регіону. Більшість країн цього не зробили. Тбілісі вважає Абхазію, як і інший непідконтрольний йому нині сепаратистський регіон Південну Осетію, територіями, окупованими Росією.