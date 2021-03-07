В Абхазії затримали «героя ДНР» Ахру Авідзбу

У сепаратистській Абхазії слідство висунуло колишньому помічникові президента Абхазії та бойовику незаконного збройного угруповання «ДНР» Ахрі Авідзбі звинувачення у незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє регіональна служба Радіо Свобода, «Эхо Кавказа», з посиланням на адвоката Авідзби, яка в суботу зустрілася з ним в будівлі «Служби державної безпеки».

Ахру Авідзбу затримали у Сухумі 4 березня.

Авіздба в минулому – командиром батальйону «Пятнашка» в угрупованні проросійських бойовиків «ДНР», відомий під позивним «Абхаз», громадянин Росії (як і велика частина жителів самопроголошеної Абхазії).

Крім Авідзби, були затримані ще п’ятеро осіб, за словами його дружини, це «близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за «русскій мір» на Донбасі». За незаконне зберігання зброї їм загрожує до шести років позбавлення волі.

«МВС Абхазії» раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського і іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що був удостоєний звання «герой ДНР».

Абхазія проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала незалежність регіону. Більшість країн цього не зробили.