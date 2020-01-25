Кримський сценарій для Абхазії? Чи можливо це? У січні у Сухумі відбулися протести опозиції. Лідером вуличних мітингів був Ахра Авідзба – раніше командир батальйону «Пятнашка» – угруповання проросійських бойовиків «ДНР». Через протести президент самопроголошеної Абхазії – Рауль Хаджимба пішов у відставку. Достроково. Тепер оглядачі кажуть, що Абхазія може повторити долю Криму – Росія може анексувати Абхазію. Чому підтримка Москви не зробила самопроголошену республіку стабільною? Як абхази ставляться до росіян? Чому земля в Абхазії не продається? І як заробляють на курортному сезоні? Крим.Реаліі з'їздили до самопроголошеної сепаратистської республіки з населенням менше ніж 250 тисяч осіб. Дивіться, чому ізоляція Абхазії дуже нагадує Крим. Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.