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СБУ: співробітники ФСБ намагалися завербувати офіцера спецслужби

У відомстві наголосили, що це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються вербувати співробітників СБУ

Служба безпеки України повідомила про встановлення двох співробітників ФСБ Росії, які намагалися завербувати офіцера СБУ.

«За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію», – пояснили у відомстві.

Зазначається, що на офіцера мали намір тиснути через батька, якого ФСБ затримала під час поїздки до Росії в особистих справах.

У СБУ запевнили, що, «незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ», зазначений співробітник відмовився від співпраці зі спецслужбою Росії.

«Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це – Олексій Демченко та Дмитро Картавцев», – зазначили у СБУ.

У відомстві наголосили, що це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються вербувати співробітників СБУ.

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