СБУ: співробітники ФСБ намагалися завербувати офіцера спецслужби

Служба безпеки України повідомила про встановлення двох співробітників ФСБ Росії, які намагалися завербувати офіцера СБУ.

«За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію», – пояснили у відомстві.

Зазначається, що на офіцера мали намір тиснути через батька, якого ФСБ затримала під час поїздки до Росії в особистих справах.

У СБУ запевнили, що, «незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ», зазначений співробітник відмовився від співпраці зі спецслужбою Росії.

«Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це – Олексій Демченко та Дмитро Картавцев», – зазначили у СБУ.

У відомстві наголосили, що це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються вербувати співробітників СБУ.