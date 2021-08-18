СБУ підтвердила заборону Кіркорову на в’їзд до України

Пресслужба Служби безпеки України офіційно підтвердила заборону на в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову, про яку раніше повідомляли джерела в правоохоронних органах. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«В інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись частиною 1 та частиною 2 статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 7.06.2021 Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі на територію України терміном на три роки», – йдеться в листі, підписаному головою пресслужби СБУ Андрієм Дехтяренком.

Згідно з відповіддю, однак, СБУ «потребує додаткового опрацювання» у зв’язку з роз’ясненням від Міністерства культури та інформаційної політики від 24 червня, «в якому наголошується на наявності судових прецедентів із окремих питань».

У червні Міністерство культури та інформаційної політики України пояснювало, що виключило російського артиста Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, через кілька днів після внесення в нього, на підставі нового листа Служби безпеки України.

У цьому листі СБУ просила відкликати попередній лист щодо внесення Кіркорова до цього списку, повідомили у МКІП. При цьому там звернули увагу: як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає.

23 червня МКІП повідомило, що з попереднього дня, 22 червня, внесло Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, на підставі листа СБУ від 11 червня.

Як тоді повідомили Радіо Свобода в СБУ, підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти й заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Росії».

Кіркоров тоді у відповідь заявив, що йому «треба пишатися» внесенням у цей список. Нинішнє рішення артист ще не коментував.