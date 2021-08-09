Кордон з Угорщиною можна перетнути без ковідних обмежень, за винятком авіасполучення – ДПСУ

Громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу, виняток становить авіаційне сполучення. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, такі правила почали діяти 7 серпня.

«Для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення). Виключенням є в’їзд до Угорщини авіаційним транспортом, зокрема додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, отриманий не пізніше від 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років)», – йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (залежно від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус).

Наприкінці липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що для громадян України на даний час відкриті кордони 124 країн світу.

Він додав, що сьогодні загалом відкриті 26 європейських країн (Євросоюз плюс Велика Британія).