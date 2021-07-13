Зеленський і Сі Цзіньпін підпишуть угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною – ОП

Президент України Володимир Зеленський і голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін мали розмову телефоном, повідомляє Офіс президента 13 липня.

Згідно з повідомленням, політики привітали один одного з 10-ю річницею встановлення стратегічного партнерства між Україною та Китаєм.

«Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм», – повідомляє адміністрація президента.

Крім того, як заявляють у ОП, розмова стосувалася боротьби з COVID-19 та співпраці в галузі інфраструктури.

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«Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства», – йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпін, як цитують у ОП, висловив готовність Китаю брати участь у інфраструктурному проєкті «Велике будівництво».

Також учасники розмови нібито «підтвердили зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції».

У липні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.