У Китаї внаслідок обвалу готелю загинули щонайменше 8 людей

Щонайменше вісім людей загинули, ще дев’ять зникли безвісти після обвалу готелю в місті Сучжоу на сході Китаю, приблизно за 100 кілометрів на захід від Шанхаю, заявила влада.

Готель Siji Kaiyuan раптово обвалився 12 липня вдень. Наразі врятовано 14 людей, з них 13 поранено.

Триває широкомасштабна операція з рятування та відновлення за допомогою кранів, драбин та металорізів, в яких задіяні пошукові собаки та бригади, включно з фахівцями із землетрусів.

Причина обвалу точно не визначена, триває розслідування.

Влада провінції закликала провести інспекції з питань безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.