У Мінінфраструктури підписання угоди про співпрацю з Китаєм назвали «плановою подією»

Міністерство інфраструктури 12 липня оприлюднило свою позицію щодо міжурядової угоди між Україною та Китаєм.

У відомстві назвали «необґрунтованими» критичні оцінки щодо цієї угоди про співпрацю з Пекіном в галузі будівництва інфраструктури.

Міністерство стверджує, що не приховувало інформацію про документ – його підписали 30 червня. Після погодження тексту та перекладу пресрелізи з’явилися в китайської сторони 5 липня, в української – на наступний день.

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«Підписання угоди про співпрацю у сфері інфраструктури — планова подія, перемовини про яку розпочалися ще у 2017 році. Угода про спільні інфраструктурні проєкти була запланована в рамках ширшої міжурядової співпраці України та Китайської Народної Республіки та є послідовним продовженням політики уряду України. Китай уже упродовж багатьох років є стратегічним партнером України у сфері економічної співпраці», – заявляють у Мінінфраструктури.

При цьому урядове відомство вказує на те, що Київ укладає такі угоди і з іншими країнами. Як приклад наводиться повідомлення від 1 липня про Рамкову угоду між урядом України та урядом Франції щодо підтримки Парижем оновлення парку вантажних електричних локомотивів «Укрзалізниці».

Міністерство інфраструктури 6 липня повідомило по міжурядову угоду України з Китаєм, за якою Україна розбудовуватиме свою інфраструктуру за пільгові китайські кредити, а уряди обох країн всіляко сприятимуть компаніям, які долучаться до українсько-китайських інфраструктурних проєктів.