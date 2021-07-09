США планують запровадити санкції проти китайських фірм за використання примусової праці – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила додати до санкційного переліку понад 10 китайських компаній через примусову працю та репресії проти меншин в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої джерела в уряді США.

За даними одного з джерел, йдеться про 14 компаній, на які планує накласти санкції Міністерство торгівлі США.

Як пояснюють співрозмовники Reuters, цей крок стане частиною місії по притягненню КНР до відповідальності за порушення прав людини.

Читайте також: Чи пов’язані відкликання підпису Києва під заявою про утиски уйгурів у Китаї і постачання Україні китайських вакцин?

Всі китайські фірми стикаються в США з жорсткою перевіркою на предмет того, чи не використовують вони рабську працю.

У червні до чорного переліку американського Міністерства торгівлі потрапила низка структур з Китаю, в тому числі виробник матеріалів для сонячних панелей Hoshine Silicon. Всім їм заборонено закуповувати в Америці будь-які товари, в тому числі програмне забезпечення та технології, необхідні для виробництва.

Вперше китайські компанії опинилися під санкціями США через порушення прав меншин ще за адміністрації Трампа: в 2019 році низка стартапів з Китаю залишилася без американського експорту.

Читайте також: Правозахисники називають «компромісом зі злом» відмову України від підтримки заяви про уйгурів

Активісти й експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок і використанні примусової праці.

Активісти і деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці і стерилізації щодо уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання і необхідні для «боротьби з екстремізмом». А критику щодо порушення прав людини Китай відкидає у принципі.