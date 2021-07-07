У «Слузі народу» прокоментували заяву Арахамії про схожість політсили з комуністичною партією Китаю

Спільними принципами «Слуги народу» та комуністичної партії Китаю є те, що будь-яка партія має працювати в інтересах своїх виборців. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Китайська народна республіка – це торговельний партнер України, економічний партнер, найбільший… Там у нас є економічні контакти, є, скажімо так, політичні. Відбуваються візити, відбуваються розмови. Зокрема, відбувається і певна взаємодія по лінії наших партій. Зрозуміло, що це не є членство у якихось світових комуністичних партіях», – заявив Корнієнко.

Він додав, що члени партії обмінюються думками з представниками комуністичної партії Китаю.

«Але ми обмінюємося думками з різними представниками комуністичної партії Китаю щодо тих чи інших засад роботи партійної з населенням. Коли ми говоримо про спільні принципи, про які він говорив (Давид Арахамія – ред), то це мається на увазі якраз те, що будь-яка партія має працювати в інтересах своїх виборців і в інтересах народу, який її формує», – додав Корнієнко.

Лідер фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайському інформаційному агентству «Сіньхуа» зазначив, що «Слуга Народу» має намір переймати досвід комуністичної партії Китаю. Він заявив, що принципи політичних сил є схожими, оскільки девізом обох партій є служіння народу.

Раніше лідери політичних сил «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя» Юлія Тимошенко та Юрій Бойко взяли участь в організованому Пекіном у режимі відеоконференції форумі до 100-річчя Комуністичної партії Китаю.

У Китаї з 1 липня тривають святкування з нагоди ювілею владної партії. Того дня голова КНР Сі Цзіньпін виступив на площі Тяньаньмень у Пекіні з промовою, в якій назвав заслугою партії виведення країни з бідності. Він зобов’язався розширити військові та політичні можливості впливу країни. При цьому він заявив, що епоха знущань над Китаєм «назавжди скінчилася».