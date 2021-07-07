Тимошенко та Бойко взяли участь у форумі до 100-річчя Компартії Китаю

Лідери політичних сил «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя» Юлія Тимошенко та Юрій Бойко взяли участь в організованому Пекіном у режимі відеоконференції форумі до 100-річчя Комуністичної партії Китаю.

За повідомленням китайського ресурсу China.org.cn, Тимошенко наголосила, що «для досягнення мети сталого розвитку необхідний глобальний діалог».

«Китай за допомогою подальшої реалізації політики реформ і відкритості та розвитку ініціативи «Пояс і шлях» додасть імпульс економічному розвитку інших країн», – цитує слова лідерки «Батьківщини» китайське видання.

Сайт ОПЗЖ наводить таке висловлювання Юрія Бойка: «У нас є колосальні перспективи для збільшення присутності українських товарів на китайському ринку, але сьогоднішня влада цього не розуміє, про що свідчать провальні проєкти співпраці з Китаєм». Співголова ОПЗЖ наголошує на необхідності розширення торговельно-економічної співпраці «з такими партнерами, як Китай».

У політичній партії ОПЗЖ на запит Радіо Свобода про додаткові подробиці відповіли, що вся необхідна інформація вже є у них на сайті.

Радіо Свобода також намагається отримати в партії «Батьківщина» коментар щодо участі Юлії Тимошенко в заходах до 100-річчя китайської компартії.

У Китаї з 1 липня тривають святкування з нагоди ювілею владної партії. Того дня голова КНР Сі Цзіньпін виступив на площі Тяньаньмень у Пекіні з промовою, в якій назвав заслугою партії виведення країни з бідності. Він зобов’язався розширити військові та політичні можливості впливу країни. При цьому він заявив, що епоха знущань над Китаєм «назавжди скінчилася».