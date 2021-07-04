Китайські космонавти побували в відкритому космосі вперше за 13 років

Китайські космонавти, які нині перебувають на орбіті, здійснили «першу позакорабельну діяльність» у перебігу будівництва китайської космічної станції, повідомило Агентство пілотованої космонавтики Китаю.

Вихід у відкритий космос був «цілком успішний», двоє з трьох членів екіпажу корабля «Шеньчжоу-12» в перебігу семигодинного перебування поза межами основного модуля «Тяньхе» китайської станції «виконали всі заплановані завдання» і повернулися до модуля, заявили в агентстві.

Космонавти Лю Бомін і Тан Хунбо встановили на поверхні станції необхідне обладнання і здійснили належні перевірки, мовиться в повідомленні. Командир корабля Нє Хайшен залишався в модулі.

Корабель «Шеньчжоу-12» пристикувався до основного модуля «Тяньхе» майбутньої китайської космічної станції «Тяньґун» 17 червня. Про те, коли має завершитися нинішня місія, не повідомляють, лише інформують, що в її перебігу китайські космонавти планують іще один вихід у космос.

Це був другий вихід китайських космонавтів у відкритий космос після місії «Шеньчжоу-7» 2008 року.

У разі, якщо Китай добудує свою космічну станцію, вона стане третьою в світі багатомодульною постійно пілотованою станцією – після колишньої радянської, а потім російської станції «Мир» і нинішньої Міжнародної космічної станції.