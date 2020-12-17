Китайська станція доставила на Землю місячний ґрунт

Китайська автоматична станція Chang’e 5 доставила на Землю зразки місячного ґрунту. Апарат скинув капсулу в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі КНР.

Зразки місячного ґрунту були доставлені на Землю вперше за 44 роки. Раніше це робили тільки США і СРСР. Востаннє місію з доставки ґрунту провели в 1976 році.

Апарат Chang’e 5 був запущений в космос 23 листопада. Він зібрав ґрунт поблизу гірської вершини Пік Рюмкер в північно-західній частині Місяця. Очікується, що доставлений вантаж дозволить вченим досліджувати процеси формування супутника Землі.

Китай до 2030 року планує запустити на Місяць пілотовану місію, а пізніше – побудувати там базу.

У 2017 році президент США Дональд Трамп підписав «Директиву з космічної політики», згідно з якою НАСА планує відправити пілотовану місію на Місяць не пізніше 2023 року.