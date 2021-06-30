Правозахисники називають «компромісом зі злом» відмову України від підтримки заяви про уйгурів

Кілька українських правозахисних організацій 30 червня оприлюднили звернення до українського уряду через повідомлення про відмову Києва від підтримки заяви із закликом до розслідування порушень прав людини в Сіньцзяні.

Підписанти листа нагадують, що заява, про яку йдеться, закликає уряд Китаю допустити Верховного комісара ООН з прав людини та міжнародних спостерігачів до регіону Сіньцзян, населеного переважно уйгурами.

«У заяві, яку зачитала представниця Канади в ООН Леслі Нортон, ідеться про систематичне і непропорційне стеження за уйгурами та представниками інших меншин у Китаї, а також обмеження основоположних свобод, репресії проти уйгурської культури, розділення сімей. Крім цього, держави засудили китайську політику щодо Гонконгу та порушення прав людини в Тибеті», – йдеться в листі.

При цьому правозахисники звертають увагу на повідомлення Associated Press, згідно з яким Київ згодом відкликав свій підпис під заявою через тиск Китаю.

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«Ми вважаємо, що індиферентне ставлення до грубих та масових порушень прав людини є неприпустимим. Навіть якщо йдеться про ризики для власних громадян – загрозу не отримати критично важливу під час пандемії партію вакцин, – нехтування принципами прав людини в обмін на певні блага від іншої держави виглядає як «компроміс зі злом», – вважають автори листа.

Вони закликали уряд і президента України поновити підпис під заявою про засудження порушень прав людини, утисків уйгурів та інших меншин у Китаї, а також порушень прав у Гонконгу. Крім того, підписанти вимагають у представників влади «публічно оголосити про причини відкликання підпису і не допускати непрозорості в питаннях прав людини в міжнародній політиці».

Документ підписали 15 правозахисних організацій, у тому числі Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Чугуївська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA.

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Агентство Associated Press 26 червня повідомили, що Китай погрожував Україні зупинкою поставок вакцини від COVID-19, якщо Київ не відмовиться від заклику до ретельнішого розслідування ситуації з правами людини у китайському регіоні Сіньцзян.

AP заявило з посиланням на дипломатів з двох західних країн, що у четвер Україна відкликала свій підпис під заявою, яку Канада представила у Раді з прав людини у Женеві 22 червня. Тоді Київ підтримав цю заяву.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати позицію Міністерства закордонних справ України щодо цієї ситуації. Тим часом МЗС Китаю заперечує, що Пекін висував до України такі вимоги.