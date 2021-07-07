У Тимошенко прокоментували участь лідерки «Батьківщини» у форумі до 100-річчя Компартії Китаю

Представники партії «Батьківщина» брали онлайн участь у саміті КПК та світових політичних партій, а не у саміті комуністичних партій. Про це заявила в коментарі Радіо Свобода прессекретар голови партії Юлії Тимошенко Наталія Лисова.

«Хотіли б повідомити, що 6 червня представники Партії «Батьківщина» брали онлайн участь у саміті КПК та світових політичних партій, а не у саміті комуністичних партій. Зокрема, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму відеозверненні до саміту підкреслила, що для досягнення мети сталого розвитку необхідний глобальний діалог», – зазначила Лисова.

Вона додала, що під час заходу були присутні учасники від різних партій з усіх куточків світу.

«Зокрема, лідери ПАР, Аргентини, Пакистану, Казахстану, Сербії, В’єтнаму та багатьох інших країн. На саміті виступив лідер Китаю Сі Цзіньпін», – повідомила прессекретар Тимошенко.

Лідери політичних сил «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя» Юлія Тимошенко та Юрій Бойко взяли участь в організованому Пекіном у режимі відеоконференції форумі до 100-річчя Комуністичної партії Китаю.

У Китаї з 1 липня тривають святкування з нагоди ювілею владної партії. Того дня голова КНР Сі Цзіньпін виступив на площі Тяньаньмень у Пекіні з промовою, в якій назвав заслугою партії виведення країни з бідності. Він зобов’язався розширити військові та політичні можливості впливу країни. При цьому він заявив, що епоха знущань над Китаєм «назавжди скінчилася».