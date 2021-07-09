У Чорногорії заявляють про угоду, що дозволить знизити навантаження боргу перед Китаєм

Чорногорія уклала угоду з трьома західними банками, яка має допомогти обмежити виплати за контраверсійним мільярдним боргом Подгориці перед Китаєм за інфраструктурним проєктом. Про це повідомив міністр фінансів країни Мілойко Спаїч 8 липня.

Спаїч не озвучив назв банків, але зазначив, що два з них американські, ще один – французький. За його словами, це «не класичне заміщення» китайського боргу, але воно дозволить суттєво знизити відсотки.

Подальші деталі, за словами міністра, стануть відомі незабаром.

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Проєкт, який став довгобудом, та борг перед Експортно-імпортним банком Китаю опинилися в центрі запеклої дискусії щодо китайського впливу в Європі загалом і, зокрема, на політичний курс Чорногорії, яка входить до НАТО.

Попередній уряд Чорногорії позичив близько 1 мільярда доларів у Китаю в 2014 році, аби фінансувати будівництво 41-кілометрового відрізка 163-кілометрової дороги, яка сполучає країну з сусідньою Сербією.

Як наслідок, Китай володіє більше ніж 25% загального боргу Чорногорії, а сума заборгованості минулого року сягнула 103% ВВП країни.

Тодішній прем’єр-міністр Чорногорії Міло Джукановіч зараз – президент країни, тоді як поточний уряд з невеликою перевагою очолюють опозиційні раніше сили, які виступали проти проєкту.

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У квітні Подгориця офіційно звернулася до Європейської комісії по допомогу із врегулюванням боргу. Нещодавно в Брюсселі натякнули, що непублічно працюють над вирішенням цього питання.

Перший відрізок автобану «Бар – Боляре» мав бути завершений до 2019 року, але будівництво затягується. На тлі пандемії COVID-19 дедлайн відсунувся ще далі, наразі – до 30 листопада цього року.

Пекін погодився відтермінувати термін виплати першого траншу за боргом до кінця 2022 року – від початку Чорногорія мала здійснити його в липні.